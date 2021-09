Saint-Hyacinthe unie veut créer un vaste boisé au parc de la Métairie

À Saint-Hyacinthe, la candidate à la mairie Marijo Demers a présenté son programme électoral complet lundi. Elle souhaite entre autres faire du parc des Enfants-de-la-Métairie un vaste boisé urbain, augmenter la participation des citoyens au budget de la Ville.

L'environnement, l'urbanisme, les arts et culture, la démocratie participative et le développement économique sont les principaux axes de la plateforme de la formation Saint-Hyacinthe unie. Pour l'instant, toutes les mesures ne sont toutefois pas chiffrées.

Si elle est élue, Mme Demers s'engage entre autres à faire du parc des Enfants-la-Métairie, un vaste espace vert au bénéfice des Maskoutains. Le tout en les consultant d'abord.

Si elle est élue, Mme Demers promet, comme c'est le cas à Chambly, Drummondville, la création d'un budget participatif. Concrètement, les citoyens pourraient décider, chaque année, de certains projets en urbanisme, en loisirs avec des enveloppes fermées.

En plus du logement et de l'urbanisme, sa formation veut redynamiser le centre-ville et pousser pour que Saint-Hyacinthe obtienne rapidement la désignation de «Zone d'innovation en agroalimentaire» auprès du gouvernement du Québec.