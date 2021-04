Saint-Hyacinthe veut mieux connaître l'état de santé de la rivière Yamaska

L’Organisme de bassin versant de la Yamaska est mandaté par la Ville de Saint-Hyacinthe pour mesurer la qualité de l'eau de la rivière Yamaska et ses 9 affluents. Étant connue comme l'une des plus polluées au Québec, l'OBV veut donner un diagnostic clair quant à son état de santé.

Par le passé, des déversements et surverses (notamment en 2019) ont provoqué la mort de centaines de poissons. Mais il y a plus, notamment l'usage de pesticides dans les champs des municipalités environnantes.

L'Organisme planifie donc 9 tournées d'échantillonnage de mai à octobre sur 13 stations.

À la fin du mandat, les données seront comparées avec celles obtenues lors d’un exercice semblable, de 2010 à 2012.

Un rapport sera ensuite rédigé en 2022.

Lou Paris est écotoxicologue à l'OBV et nous parle des aspects sur lesquels on doit s'attarder.

«Qu'est-ce qui a empiré, qu'est-ce qui s'est dégradé et dans quel secteur? Dans la rivière Yamaska, nous suivons 9 tributaires et tentons de connaître leur état de santé. Nous allons mesurer le PH de l'eau, le taux d'acidité ou basique. Quelles sont les molécules que l'on retrouve en majorité? Parfois c'est phosphore, que l'on retrouve en agriculture ou l'azote dans certains rejets municipaux. Nous regardons les coliformes fécaux, les bactéries. Nous vérifions la chlorophyle A que l'on retrouve dans les plantes. Nous échantillonnons l'eau et envoyons le tout pour analyse. Ce travail sera plus long que le travail de collecte en 2022 mais nous avons bien hâte d'en connaître les conclusions»

Lou Paris, écotoxicologue Organisme de bassin versant de la rivière Yamaska