Saint-Hyacinthe vise être une technopole agroalimentaire 100% verte

La Ville de Saint-Hyacinthe lance son tout premier Plan de développement durable qui se traduira par des actions dans l'économie, les infrastructures durables et le développement social. En 2040, Saint-Hyacinthe vise être une technopole agroalimentaire écoresponsable, avec des infrastructures adaptées et un milieu de vie plus vert pour les citoyens.

Le plan comporte 5 axes: l’économie, l’environnement, le socioculturel, la gouvernance et l’aménagement durable.

D'ici 2025, le comité consultatif et de pilotage a mis en place des cibles, leur faisabilité et on pourra évaluer chacune d'elle chaque année.

Partenaire de la démarche consultative et du plan, l'organisme Nature-Action Québec s'est assuré que le plan proposée réponde aux besoins réels du milieu et que l'environnement soit intégré de facon transversale par les entreprises, l'administration et les partenaires.

Le PDD guidera toutes les actions de la Ville quand il est question de planification des services, développement résidentiel dans le respect des milieux naturels et des terres agricoles.

Il passera notamment par des bonnes pratiques de réduction des déchets, l'implantation d'un nouvel écocentre d'ici 2023, accentuer la mobilité active avec un plan concret qui viendra d'ici 2024 de même que la diminution des îlots de chaleur.

La Ville explore aussi la possibilité d'installer une plateforme de compostage régionale en donnant un mandat dès 2021. Elle souhaite restreindre l'usage des pesticides sur son territoire et préserver les milieux naturels existants du territoire.

Saint-Hyacinthe aspire aussi à planter 300 arbres annuellement d'ici 2025 et assurer la mise en valeur écoresponsable de la rivière Yamaska en revégétalisant ses berges, tout en concrétisant le projet de la Promenade Gérard Côté (dont le financement des gouvernements est toujours attendu).

Un montant de 600 000$ par année sera attribué par la Ville pour développer du logement social. Déjà, la liste des objectifs pour 2021 est importante, souligne le maire Claude Corbeil.

«Nous ferons un bilan à chaque année des réalisations, des objectifs et le but est de s'assurer qu'on améliore le milieu de vie par de meilleures pratiques environnementales, économiques et sociales. D'ici 5 ans il y a beaucoup de pression et de «livrable». Par contre, quand on parle d'agriculture ou d'entreprises, il faudra travailler certaines alternatives. Si l'on parle d'herbicide ou de pratiques des entreprises du territoire, il faut que chacun soit compensé par autre chose» Claude Corbeil, maire de Saint-Hyacinthe

La Ville veut aussi améliorer son efficacité énergétique dans les bâtiments et dès 2022, on veut créé un fonds vert à la Ville pour financer les pratiques écoresponsables à la Ville.

David Bousquet, conseiller municipal et responsable du développement durable explique le pourquoi du déploiement d'un fonds vert à la Ville. Cette mesure d'écofiscalité est en élaboration, les démarches se poursuivent jusqu'en 2022 pour une adoption au budget de 2023.

« C'est d'examiner le principe du pollueur-payeur. L'écofiscalité permet d'avoir un effet dissuasif et d'avoir un impact réel avec ce plan de développement. Il faut donc, pour garantir ce plan et les mesures qui en découlent, savoir comment nous le finançons.» David Bousquet, conseiller et responsable du développement durable

La Ville assure aussi que tous les projets de développement d'envergure qui ont un impact sur une partie importante de la population feront l'objet d'une consultation.