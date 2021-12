SAINT-JEAN:150 personnes récompensées pour leur bonne conduite

150 personnes ont recu un cadeau ou un chèque-cadeau lors de la dernière Opération bonne conduite du Service de police de Saint-Jean-sur-Richelieu et de la Chambre de commerce et d'industrie du Haut-Richelieu.

Les agents surveillaient particulièrement les pratiques sécuritaires au volant, que ce soit de laisser passer un piéton ou faire adéquatement un stop, par exemple, le 7 décembre dernier.

Cette année, 27 commerçants ont participé à l’opération.

En plus de présents, les conducteurs émérites ont obtenu la mention « Certifié bonne conduite » directement des mains du Frère Noël ou de l’un de ses lutins policiers.

Depuis la première édition, en 2016, près de 600 personnes ont été interceptées et félicitées pour leur bonne conduite.

Policiers d'un jour

Les commerçants ont aussi eu droit à des activités pour les remercier de leur participation.

En plus de patrouiller à bord des véhicules lettrés ou banalisés, activer les sirènes et les gyrophares, ils ont aussi pu visiter le quartier général, faire des simulations d'intervention et même tirer du pistolet dans le centre d'entraînement, pour mieux comprendre la réalité des policiers.

Catherine Vaillancourt