SAINT-JEAN: 5e édition de l'opération Bonne conduite

Pour récompenser ceux qui font preuve de prudence, de courtoisie et de respect du Code de la route, ils ont remis des cadeaux fournis par les 27 commerçants participants, à l'invitation de la Chambre de commerce et d'industrie du Haut-Richelieu , notamment Boom FM.

Une dame a ainsi pu souligner de façon bien particulière son anniversaire, une autre a eu la peur de sa vie parce qu'elle s'est fait intercepter pour la première fois depuis qu'elle conduit. Un automobiliste a quant à lui trouvé l'anecdote parfaite à raconter à son souper des Fêtes, en plus d'avoir un cadeau à mettre dans le bas de Noël de sa fille.

Même un ancien policier de la Sûreté du Québec a été pris par surprise dans un carrefour giratoire après avoir cédé le passage à un piéton.

Depuis la première édition, en 2016, près de 600 personnes ont été interceptées et félicitées pour leur bonne conduite.

Policiers d'un jour

Les commerçants ont aussi eu droit à des activités pour les remercier de leur participation.

En plus de patrouiller à bord des véhicules lettrés ou banalisés, activer les sirènes et les gyrophares, ils ont aussi pu visiter le quartier général, faire des simulations d'intervention et même tirer du pistolet dans le centre d'entraînement, une façon de mieux comprendre la réalité des policiers.