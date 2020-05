Saint-Jean a un excédent de 6,7M$: quel sera l'impact de la COVID-19?

Saint-Jean-sur-Richelieu dispose d'un excédent de 6,7 millions de dollars. Par contre, le maire Alain Laplante estime qu'au moins 5 millions de dollars seront perdus comme sources de revenus en raison de la crise. Évidemment, les entrées d'argent se raréfient et c'est la réalité de bien des villes au Québec.

Les états financiers de la Ville au 31 décembre seront déposés au prochain conseil de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, le 26 mai 2020.

Il faut comprendre que bien des revenus attendus ne seront pas au rendez-vous dans l'immédiat: droits de mutations, taxes de bienvenue, titres de transport collectif pour ne nommer que ceux-là.

Plusieurs citoyens reportent leurs paiements de taxes.

Le programme triennal d'immobilisations doit aussi être revu pour s'assurer à ce qui sera identifié par le conseil comme étant «prioritaire».

Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu

Dans un scénario de redéploiement complet de l'économie à la fin mai début juin, la Ville a au moins des réserves pour faire face à la crise

Le maire Alain Laplante explique que la Ville dispose d'une réserve mais qu'il faudra l'utiliser à bon escient.

«Heureusement, notre santé financière à Saint-Jean-sur-Richelieu est excellente avec un surplus de 6,7 millions de dollars en 2019. Elle l'était jusqu'au début de la crise sanitaire mais l'arrêt de l'économie a un impact majeur sur les finances. Comme la construction est arrêtée, ce sont des droits de mutation en moins, des revenus de taxes qui ne sont pas là. Les passes de transport collectif vers Montréal, en avril et mai, ce sont des revenus en moins. Il y a moins d'amendes et de contraventions. Dans un scénario réaliste, si l'économie repart à la fin mai, nous pouvons penser que nous essuierons une perte de revenus de 3% de notre budget total, soit environ 5 millions de dollars. Avant la crise, nous estimions que pour 2020, nous pouvions dégager une marge de manoeuvre. Mais la situation est réévaluée en fonction des décisions du gouvernement et de la santé publique» Alain Laplante, maire de Saint-Jean-sur-Richelieu

Le triennal d'immobilisations sera revu

Alain Laplante et le conseil municipal doivent aussi revoir périodiquement les priorités du conseil en terme d'immobilisations. On parle ici de travaux de voirie et d'infrastructures.

Mais le maire craint une pression sur les prix des travaux publics en appels d'offres qui pourraient être à la hausse.

Le conseil devra donc prendre des décisions qui auront un impact direct sur l'attractivité à Saint-Jean-sur-Richelieu et les travaux prioritaires.