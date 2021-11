SAINT-JEAN: Alain Laplante se porte à la défense du territoire

Le maire sortant de Saint-Jean-sur-Richelieu, Alain Laplante, s'est donné comme priorité s'il est réélu le 7 novembre, pour un deuxième mandat, de protéger les milieux naturels. Il veut notamment revoir la façon dont la ville se développe.

Son but est non seulement d'éviter que les terrains de golf soient transformés en nouveau quartiers résidentiels, mais aussi de préserver les boisés et les terres agricoles de la région.

«Saint-Jean doit protéger son territoire, c'est une question cruciale pour l'avenir de la planète et celui de notre communauté.» Alain Laplante, maire sortant de Saint-Jean

Le développement des infrastructures sportives et la sécurité dans les rues de la ville, tout comme la transparence, sont parmi les autres enjeux auxquels son équipe entend s'attaquer.

Père de quatre enfants, le politicien de 50 ans est propriétaire de l'agence de marketing Maison Objectif. Il a été conseiller municipal de 2009 à 2013 avant d'être élu à la mairie en 2017.

Son premier mandat a notamment été marqué par une suspension de 95 jours par la Commission municipale du Québec à la suite d'une plainte qu'il juge mensongère de la part du groupe d'opposants au conseil.

Pour en savoir plus, vous pouvez écouter l'entrevue complète.