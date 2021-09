SAINT-JEAN: Autre vol qualifié au Couche-Tard de la rue Champlain

Le dépanneur Couche-Tard de la rue Champlain, en face des écluses de Saint-Jean-sur-Richelieu, a de nouveau été ciblé par des voleurs, tôt dimanche matin. C'est la deuxième fois en autant de semaines. Les policiers n'ont pas précisé si les deux crimes étaient reliés.

Deux individus d'une trentaine d'années, à la peau blanche, mesurant environ 1,72m (5'8'') et portant des cotons ouatés à capuchon se sont présentés vers 4h. L'un d'eux, armé d'une bouteille de style poivre de cayenne, s'est emparé du contenu du tiroir-caisse ainsi que de cigarettes. L'autre faisait le guet à l'extérieur.

Les suspects ont pris la fuite à la course dans une direction inconnue. On ignore le montant et la quantité de cigarettes dérobés.

Personne n'a été blessé. Une enquête est en cours.

Le dépanneur, qui est aussi une station-d'essence, a souvent été victime de vols dans les derniers mois. Un individu de 37 ans, Érik Martin, a notamment été accusé de vol à main armée, en juin.