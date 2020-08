SAINT-JEAN: Convention collective jusqu'en 2024 pour les cols bleus

Les 188 cols bleus de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu ont une nouvelle convention collective jusqu'en 2024. L'entente entre les deux partis a été signée officiellement ce matin.

Les négociations se sont échelonnées sur deux ans, alors que le nouveau contrat de travail est rétroactif à janvier 2018.

La nouvelle convention prévoit des augmentations salariales qui varient entre 2 % et 2,75 % par année.

La conseillère syndicale au Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), Marie-Claude Lessard, se réjouit des gains faits.

« On a travaillé beaucoup sur le mouvement de personnel, sur les horaires de travail également, sur la fusion de postes pour permettre une plus grande polyvalence. On a mis plus d'emphase pour travailler davantage les dossiers de sous-traitance à moindres coûts pour que ce soit plus avantageux pour les citoyens. Les négociations ont très bien été, dans le respect. »

Le maire Alain Laplante estime que les relations de travail sont bonnes avec les cols bleus depuis quelques années, alors qu'il n'y a plus de griefs et peu de revendications.

La directrice des Ressources humaines à la Ville, Maude Clossey, estime que les négociations se sont très bien déroulées malgré les délais.

« Les deux partis étaient de bonne foi. On n'a pas eu de moyens de pression, pas eu de grève non plus. Ce qui explique les délais par contre, il y a la COVID, et il y a également eu l'absence de leur conseillère syndicale, Mme Lessard, qui a eu une période d'invalidité et où ils ont eu à avoir de nouveaux conseillers syndicaux donc ç'a ralenti un peu le processus. Somme toute, ç'a été une négociation fort agréable. On était en mode solution et non en confrontation. »

- Maude Clossey