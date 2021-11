SAINT-JEAN: Daniel Dubois devient directeur général de la Ville

Le directeur du Service incendie de Saint-Jean-sur-Richelieu Daniel Dubois devient directeur général de la ville, sur une base permanente. Sa nomination a été entérinée par les élus hier, au conseil municipal tout comme celles de ces deux adjoints.

Il sera secondé dans ses fonctions par Stéphane Beaudin et l'actuelle directrice des ressources humaines (qui conserve ses fonctions), Maude Clossey.

Jusqu'ici, la direction générale était composée de deux personnes en intérim, soit messieurs Beaudin et Dubois, depuis le départ en août 2020 de François Vaillancourt.

C'est dire qu'il faudra combler un poste de directeur aux incendies sur une base permanente.

Un poste était devenu vacant au sein de l'organigramme, depuis la retraite de Michelle Hébert.

La mairesse Andrée Bouchard n'a pas mansqué de souligné l'apport de Stéphane Beaudin, qui a 33 ans d'expérience à la Ville et qui a choisi de reprendre ses fonction d'adjoint.

« Au cours de son intérim et du processus de sélection, M. Dubois a démontré l’excellence de sa candidature. Il est un gestionnaire intègre et rigoureux qui a un réel désir d’innover, au bénéfice des citoyens. Il saura mobiliser ses équipes pour mieux servir les Johannaises et Johannais»



Andrée Bouchard, mairesse de Saint-Jean-sur-Richelieu