SAINT-JEAN: De nouveaux candidats pour Alain Laplante et Andrée Bouchard

A Saint-Jean-sur-Richelieu, les derniers jours ont été fertiles pour l'Équipe Alain Laplante et l'Équipe Andrée Bouchard qui présentent 2 candidats en vue des prochaines élections. Hier, Andrée Bouchard présentait Jérémie Meunier dans le district 3 alors que l'équipe du maire recrute un sportif bien connu, Jean-Guy Trudeau dans le district 1.

Le sport et l'amélioration de l'offre de loisirs de même que la protection de l'environnement sont au coeur du discours de Jean-Guy Trudeau, qui brigue un premier mandat dans le Vieux-Iberville-Vieux Saint-Jean et qui a été présenté plus tôt cette semaine.

Il est le huitième candidat qui fera équipe avec Alain Laplante à ce jour.

M. Trudeau a oeuvré pendant 29 ans dans le domaine de la boulangerie mais il est aussi un sportif reconnu dans la communauté.

Il a joué au football plusieurs années à la Polyvalente Marcel-Landry, avec les Stingers de Concordia mais est aussi l'instigateur d'une ligue de flag football féminine à Saint-Jean-sur-Richelieu.

«Nous devons embellir l'environnement, protéger des milieux naturels et avoir des loisirs de qualité. Le sport, c’est un état d’esprit et ça renforce les liens communautaires et familiaux, c'est une des raisons pour laquelle je me présente. Ça implique toute la population. L’Équipe Alain Laplante a toujours été l’équipe du sport et des projets d’infrastructures pour la pratique d’activité sportives». Jean-Guy Trudeau, candidat Équipe Alain Laplante district 1



Équipe Alain Laplante-Jean-Guy Trudeau veut mettre l'environnement et les loisirs au coeur de ses priorités

Jérémie Meunier dans le district 3 pour l'Équipe Andrée Bouchard

Hier, l'Équipe Andrée Bouchard annonçait que Jérémie Meunier sera le candidat dans le district 3 aux élections municipales de novembre 2021 à Saint-Jean-sur-Richelieu.

C'est le secteur Nord d'Iberville-St-Athanase actuellement représenté par l'indépendant Michel Gendron, qui était pour l'Équipe pour Saint-Jean

Il est le troisième candidat annoncé par la formation politique.



M. Meunier est titulaire d'une maitrise au HEC à Montréal mais est aussi issu d'une lignée d'agriculteurs connue en Montérégie, comme administrateur à la Ferme Meunier

Il souhaite que l'on mette davantage en valeur le terroir et l'agriculture, le recrutement et l'intégration de nouveaux travailleurs dans la région et le développement durable dans l'économie.

«La pandémie a fait réaliser qu'il n'y a pas tant d'espaces verts dans Iberville. Pourquoi ne pas faire des parcs naturels avec les espaces verts appartenant déjà à la ville, notamment au boisé près de la rue Bella. Ou au sentier du ruisseau Hazen qui, une fois sécurisé et aménagé, profiterait à toute la population?». Jérémie Meunier, candidat de l'Équipe Andrée Bouchard dans le district 3

S'il est élu, il envisage également des actions pour donner accès à l'aqueduc du côté du chemin des Patriotes et pour l'ajout d'infrastructures pour les jeunes dans le secteur de l'école Hamel.

Il souhaite aussi l'amélioration de la sécurité des piétons sur le boulevard d'Iberville.