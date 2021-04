SAINT-JEAN: Des repas avec alcool permis dans 3 parcs cet été

Il sera de nouveau possible pour les Johannais de consommer de l'alcool avec un repas au Centre-de-plein-air-Ronald-Beauregard cet été à Saint-Jean-sur-Richelieu. La bonne nouvelle, c'est que le projet-pilote initiée l'an dernier s'étend désormais à 2 nouveaux parcs.

L'initiative s'étendra maintenant à la Place publique et au parc des Éclusiers.

Par contre, la Ville ne souhaite pas de débordements et de rassemblements et surtout, aucun pique-nique et flânage après le couvre-feu.

Les gens pourront acheter une bouteille dans les restaurants avec leur repas pour emporter (restaurateurs avec permis adéquat) ou apporter leur propre consommation.

L'assouplissement est en vigueur du 1er mai au 30 septembre, de 11 heures à 22 heures.

Par ce projet-pilote, les élus veulent appuyer la reprise économique et diversifier les activités dans les espaces publics.

Par ailleurs, la Ville, en collaboration avec la Société de développement Vieux-Saint-Jean, présentera une nouvelle version de l'Oasis urbaine à la Place publique et au parc des Éclusiers.

L'Oasis avait attiré plusieurs milliers de Johannais l'an dernier, pour une première expérience. Des pourparlers sont aussi en cours avec l'International de montgolfières pour offrir des activités ludiques de toutes sortes aux citoyens.