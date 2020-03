Saint-Jean et Saint Hyacinthe en mode «intervention active»

La Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu déploie des mesures très strictes raison de la pandémie de coronavirus. À Saint-Hyacinthe, on est aussi sur un pied d’alerte en maintenant l’hôtel de ville en fonction comme «guichet unique» avec la population mais en appliquant des consignes très strictes.

D’abord à Saint-Jean-sur-Richelieu, l'Organisation municipale de sécurité civile est mobilisée afin d'assurer la sécurité de ses employés et de la population, ainsi que le maintien des services essentiels.

Les édifices municipaux sont fermés pour prévenir la propagation de la COVID-19, mais la Ville assure le maintien des services de police et d'incendie.

La décision touche aussi l'hôtel de ville.

C'est aussi la décision prise à Beloeil, Mont-Saint-Hilaire, Saint-Basile-le-Grand, Marieville, Richelieu, Saint-Constant et Varennes pour ne nommer que ces villes.

À Saint-Jean, on parle également de certaines divisions de travaux publics ainsi que des usines.

Toutes les séances publiques de consultations et de comités sont suspendues. Toutes les séances à venir seront à huis-clos et webdiffusées.

Le maire Alain Laplante a aussi rappelé l'ouverture d'une clinique de dépistage du coronavirus sur le territoire johannais, dès aujourd'hui 17 mars de 8h à 20h.

Il faut aussi préalablement téléphoner à la ligne Info Coronavirus au 1-877-644-4545 pour obtenir un rendez-vous.

Le coordonnateur de l’Organisation de sécurité civile, M. Daniel Dubois annonce certaines mesures qui sont en vigueur dès maintenant, notamment pour ce qui touche le transport en commun.

Voici d'ailleurs l'essentiel du point de presse fait par le maire Alain Laplante et la sécurité civile plus tôt ce matin sur les mesures adoptées.

La Ville de Saint-Hyacinthe a dû tenir une séance du conseil à huis-clos hier. Le maire Claude Corbeil en a profité pour faire un rappel d’usage quant à la COVID 19.

Séance du conseil municipal 16 Mars 2020 Ville de Saint-Hyacinthe from Ville de Saint-Hyacinthe on Vimeo.

L’hôtel de ville reste ouvert comme «guichet unique» mais il est conseillé de privilégier les courriels ou le web pour les divers services municipaux et de ne pas se déplacer si ce n’est pas nécessaire.

Toutes les séances de la Cour municipale sont suspendues jusqu’à nouvel ordre, l’important événement «Journées portes ouvertes» du 22 mars pour attirer de nouveaux résidents à s’y établir a dû être annulé.

La soirée d’information concernant le Domaine sur le vert est reportée.

Par ailleurs, l’ensemble des autobus sur le territoire maskoutain fait aussi l’objet d’un nettoyage accru pour éviter les foyers de contamination.

Le maire Claude Corbeil précise que 2 fois par jour au moins, on s'affaire à désinfecter les composantes des autobus sur le territoire.

Ville de Saint-Hyacinthe-Le maire Claude Corbeil annonce des mesures pour sécuriser la population face au coronavirus

En entrevue, M. Corbeil demande aux citoyens, notamment les aînés qui n'ont pas à sortir et aux citoyne de rester à domicile et surtout, d'éviter des déplacements inutiles

«Tous les employés sont au travail à l'hôtel de ville, offrent les services MAIS on doit prendre rendez-vous par téléphone ou courriel. En transport en commun, nous avons des mesures exceptionnelles pour nettoyer les autobus 2 fois par jour. Le nettoyage des entrées est fait sur une base régulière. Nous ne savons pas combien de temps durera la crise alors les événements sont reportés jusqu'à nouvel ordre, le dîner du maire, les Journées portes ouvertes entre autres. Nous avons bien compris la consigne du gouvernement qui veut «aplanir» la courbe d'infection et nous devons agir. Le message que j'aimerais lancer à la population est aussi de prendre soin de nos aînés et des personnes vulnérables. Si on ne peut les visiter, il faut leur parler au téléphone, créer un réseau d'entraide entre voisins pour passer au travers»

-Claude Corbeil, maire de Saint-Hyacinthe