SAINT-JEAN: inauguration du CPE Le petit monde de Caliméro

Le tout nouveau CPE Le petit monde de Caliméro a officiellement ouvert ses portes aujourd'hui à Saint-Jean-sur-Richelieu. Il s'agissait du même coup de l'inauguration de la 100 000e place en garderie, au moment où on célèbre les 25 ans du réseau.

Les locaux du Carré Singer sont situés dans le même édifice que le Carrefour jeunesse-emploi, qui offre un partenariat, notamment pour le recrutement du personnel.

Québec a investi 455 000$ pour réaliser le projet.

Le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, présent lors de la coupe officielle du ruban, est confiant qu'avec les mesures mises en place, il sera possible de trouver tout le personnel nécessaire à l'ouverture des 14 000 places supplémentaires annoncées il y a deux semaines.

Le plan dans son ensemble ambitionne d'offrir 37 000 places subventionnées nécessaires pour que chaque enfant ait une place d'ici 2025

«Nous investissons nos efforts dans le Grand chantier pour les familles. Nous travaillons pour compléter le réseau d'ici 2025, pour que tous les enfants puissent profiter des meilleures conditions possible pour grandir et s'épanouir auprès d'éducatrices compétentes qui ont à cœur leur développement global. C'est sûr que c'est difficile de recruter de la main d'oeuvre. Mais je refuse de me lever le matin en me disant qu'on n'est pas capable, que ce défi est trop important. Si en 1997, Pauline Marois [la ministre de l'Éducation de l'époque - NDLR] et [le premier ministre] Lucien Bouchard s'étaient dits ça, aujourd'hui les CPE n'existeraient pas. Il faut se relever les manches et on le sait que ce défi là ne sera pas réalisé comme par magie.»

Mathieu Lacombe, ministre de la Famille