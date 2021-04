SAINT-JEAN: L'homme d'affaires François Roy joint l'Équipe Andrée Bouchard

Le spécialiste de l'immobilier et entrepreneur johannais François Roy se joint à l'Équipe Andrée Bouchard comme candidat aux élections de novembre 2021 dans le district 10 de Saint-Jean-sur-Richelieu. Il fera la lutte à l'actuel conseiller de l'équipe du maire sortant Alain Laplante, Ian Langlois.

Il est l'actuel propriétaire du Restaurant Matinée et des entreprises «Je suis proprio inc». ainsi que «François Roy courtier immobilier».

Rappelons que l'équipe du maire sortant est maintenant complète alors que l'équipe de son opposante en compte 8 en vue des prochaines élections.

M. Roy est aussi résident du secteur St-Luc depuis 45 ans, il veut notamment redonner du lustre aux artères principales comme le chemin du Grand-Bernier ou la rue Moreau.

S'il se fait élire, il veut aussi maximiser la sécurité autour de la polyvalente Armand-Racicot.

«J'ai toujours eu beaucoup d'ambition pour la politique et l'occasion était rêvée d'avoir un impact positif sur la Ville avec Mme Bouchard. Je crois que le district doit être mieux développé, notamment sur la rue Douglas. Pour le chemin du Grand-Bernier et la rue Moreau, ce sont des artères qui n'ont aucune finition tant sur le point de vue fonctionnel que visuel. Nous voulons y installer une piste multifonctionnelle pour les piétons, cyclistes, nous voulons ajouter de l'aménagement et sécuriser le secteur. En améliorant le réseau cyclable, ce sera une «plus value» pour la valeur foncière des propriétés et surtout, on améliorera la qualité de vie des citoyens.»

Francois Roy, candidat district 9 Équipe Andrée Bouchard