SAINT-JEAN: La conseillère Mélanie Dufresne joint l'Équipe Andrée Bouchard

L'actuelle conseillère du district 1 (Vieux Saint-Jean-Vieux-Iberville) Mélanie Dufresne se joint à l'Équipe Andrée Bouchard en vue des prochaines élections. Elle était jusqu'ici indépendante après avoir été de l'Équipe pour St-Jean pendant 2 mandats: celle qui est directrice marketing pour Tremcar en sera à un troisième mandat et entend poursuivre ce qu'elle a entrepris dans le district.

Elle devient la sixième candidature confirmée d'Andrée Bouchard en vue des prochaines élections,

Elle croisera le fer avec le candidat d'Alain Laplante, le sportif bien connu Jean-Guy Trudeau qui fait des infrastructures sportives, les choix urbanistiques et espaces verts ses priorités.

La conseillère était jusqu'ici indépendante après la dissolution de l'Équipe pour Saint-Jean, l'automne dernier et affirme que les valeurs d'Andrée Bouchard rejoignent sa vision.

Mme Dufresne mise sur son bilan des dernières années pour assurer une continuité: elle relate entre autres un couloir scolaire qui a été sécurisé, des projets résidentiels de qualité au centre-ville,. Du côté des projets dont elle se réjouit, il y a l'agrandissement de la résidence Vivre Ensemble et le développement immobilier sur le site dans l'ancienne Laiterie Granger.

Pour le mandat qu'elle sollicite, elle entrevoit plusieurs enjeux: notamment la protection du patrimoine bâti, la sécurisation des passages à niveaux, la réduction du sifflement des trains, la sécurité des piétons autour des écoles.

Il y aussi tout le dossier des trames commerciales des rues Saint-Jacques et Champlain qui doivent être actualisées, selon elle, pour attirer plus d'investisseurs de qualité.

Selon elle, Saint-Jean-sur-Richelieu mérite un leadership rassembleur et le conseil doit sortir de la dynamique de confrontation.

" Notre ville a un énorme potentiel touristique avec un passé riche et trop méconnu, nous devons être mieux connu dans tout le Québec. J'ai choisi de travailler avec quelqu'un qui a les mêmes valeurs que moi, une personne rassembleuse. Oui, nous devrons revoir ensemble des processus et certains de nos services pour mieux servir la population, mais les actions auront certainement plus d'impact que la confrontation actuelle "

Mélanie Dufresne, candidate district 1 pour l'Équipe Andrée Bouchard