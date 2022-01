SAINT-JEAN: la COVID-19 est de retour au CHSLD Gertrude-Lafrance

La COVID-19 gagne du terrain dans certains CHSLD et résidences pour ainés de la Montérégie. Les CHSLD Saint-Rémi, Côteau-du-Lac (Montérégie Ouest) Soulanges (Montérégie-Ouest compte tous 25% et plus de leurs usagers infectés.

Il y a aussi une nouvelle éclosion au CHSLD Gertrude-Lafrance de Saint-Jean-sur-Richelieu qui n'a pas été épargné dans les dernières années.

A Marcelle-Ferron à Brossard, 44 patients sont infectés et 2 personnes en sont décédées

À Saint-Jean-sur-Richelieu au CHSLD Gertrude-Lafrance, en date d'hier, il y avait au moins 32 résidents infectés, 1 décès, soit 17% des 185 lits.

Le site avait connu son lot d'éclosions l'an dernier et en 2020.

Selon nos informations, l'éclosion se serait déclarée au quatrième étage, les mesures de prévention, d'hygiène et salubrité ont été rehaussées mais il pourrait y avoir d'autres cas sur d'autres étages.

Le CISSS Montérégie-Centre indique que la majorité des bénéficiaires avaient recu 3 doses de vaccin et que les personnes sont confinées. Si elles vivent en chambre double, elle seront déplacées dans une zone dédiée.

Rappelons que les mesures ont été resserrées dans les CHSLD et RPA il y a quelques jours: 1 personne proche aidante par jour est admise, les sorties sont interdites pour des rassemblements sous exception.

Le PQ implore le gouvernement de cesser les transferts de patients vers les CHSLD

Le Parti Québécois implore le gouvernement Legault de cesser le transfert d'ainés d'hopitaux vers les CHSLD.

La porte-parole en matière d'aînés et députée de Duplessis Lorraine Richard déplore que les leçons de la première vague n’aient pas été retenues.

Lorraine Richard s'interroge si les CHSLD peuvent offrir le même niveau de service qu'un hopital.