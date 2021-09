Saint-Jean: La mise en vente de la Maison Boucher inquiète 

La mise en vente de la Maison Boucher, dans le quartier L'Acadie, inquiète. Le voisinage craint la démolition de l’ancien hôtel-relais du boulevard Saint-Luc, à Saint-Jean-sur-Richelieu.

Le bâtiment a presque 200 ans. Construit vers 1825, il est considéré l'un des derniers bâtiments patrimoniaux du secteur.

En 2003, l’Inventaire du patrimoine bâti de Saint-Jean-sur-Richelieu, qui a été réalisé par Patri-Arch à la demande de la Ville, précisait que l'endroit possède «une valeur patrimoniale élevée qui réside à la fois dans ses qualités architecturales et dans son histoire. Le bâtiment, qui se classe parmi les plus vieux édifices de la ville constitue un des rares exemples d’architecture palladienne dans le secteur de Saint-Luc. Il possède une intégrité matérielle et formelle parfaite. De plus, il évoque l’époque des voyages avant l’invention de l’automobile.»

Le texte précise également que d'autres anciens hôtels du genre ont été érigés sur ses chemins du Roy aux 18e et 19e siècles, «mais peu d'entre eux ont survécu ou sont de dimensions aussi considérables».

Le prix demandé est 1,3 M$, ce qui inclut le terrain de près de 3000 mètres carrés.

L'annonce faisait état de possibilités de construction de condos ou d'une nouvelle propriété, tout en précisant que le zonage est commercial.

Depuis le tollé sur les réseaux sociaux, la fiche indiquait plutôt des opportunités d'affaires pour des bureaux d'avocats, de notaires ou autres. Ces mentions ont aussi été retirées dans les dernières heures.

Les citoyens demandent l'intervention du conseil municipal et interpellent les candidats des différents partis à l'élection du 7 novembre pour agir avant qu'il ne soit trop tard.