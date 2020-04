SAINT-JEAN: La Ville soutiendra les policiers qui craignent d'être coupés

La Fraternité des policiers de Saint-Jean-sur-Richelieu craint que ses policiers voient leurs salaires être carrément «coupés» en attente d'un diagnostic à la COVID-19. Le maire Alain Laplante confirme qu'il s'agit d'une directive «administrative» qui n'est pas entérinée par le conseil et que l'on aidera les policiers temporaires qui en vivraient les impacts.

Depuis le début de la crise, les policiers sont des acteurs de premier plan dans l'application de la loi sur la santé publique mais aussi pour intervenir en gestion de crise auprès des personnes les plus vulnérables.

Ce matin, le maire Alain Laplante nous a confirmé que le conseil se penche sur les cas qualifiés «d'exception» en précisant qu'il a un très grand respect et beaucoup de considération pour le travail de son corps policier.

Or, dans une missive rendue publique par la Fraternité, on apprend qu'elle « a été informée par la direction générale que lorsqu'un policier développe des symptômes de COVID-19, la Ville lui demande de s'isoler préventivement et de ne pas entrer au travail. Toutefois, elle refuse de le rémunérer pendant cette période».

Le vice-président de la Fraternité ne conteste pas la légitimité d'être retiré mais celle de la «présomption de contagion» d'un membre.

Le vice-président demande aussi plus de considération de la direction puisque «les policiers n'ont pas eu d'augmentation de salaire ou de primes de risque».

Selon lui, cette mesure est tout simplement «inadmissible et inacceptable» et l'on n'exclut pas utiliser les voies judiciaires pour se faire entendre.

David Morin-Gagnon, vice-président de la Fraternité explique.

«On ne parle d'un policier testé «positif» mais bien d'un policier qui aurait contacté la ligne Info-coranavirus, qui aurait des symptômes et qui doit s'isoler en vue d'un test de dépistage. Donc, d'un point de vue légal, le policier n'a pas de diagnostic officiel. L'employeur emploie une mesure administrative mais ca ne le libère pas de son obligation de payer l'employé, qui n'est pas «invalide». D'un point de vue moral, c'est inacceptable: on lance un drôle de message du côté de la direction générale et des ressources humaines...C'est dans un contexte où nous travaillons dans des circonstances pas toujours faciles et où l'on parle souvent de nos «anges gardiens». Nous sommes confiants d'obtenir notre argent, si cela doit être par des démarches juridiques. Généralement, nous procédons par griefs mais cette sortie est faite dans un contexte permettant d'assurer la sécurité des citoyens et de nos policiers» David Morin-Gagnon, vice-président Fraternité des policiers Saint-Jean-sur-Richelieu

Le point de vue de la Ville

D'entrée de jeu, le premier magistrat explique comprendre la situation et confirme que cette directive administrative doit être abordée sous peu en comité plénier pour veiller à ce que l'on soutienne les policiers touchés.

Il ne s'agirait pas d'une décision émanant des élus, selon lui mais d'une directive administrative.

Alain Laplante explique qu'un policier permanent, qui a une banque régulière de congés serait rémunéré dans un cas où l'on souçonne qu'il ait des symptômes après une exposition dans le cadre de ses fonctions.

Par contre, dans le cas précis d'un policier temporaire, qui n'aurait pas de banque de congés et qui a pu être exposé à la COVID-19 par un membre de sa famille ou pour des raisons personnelles, on ne peut rémunérer les membres.

Cela étant dit, M. Laplante confirme que la Ville ne laissera pas tomber ses policiers, particulièrement en temps de crise.