SAINT-JEAN: le chantier du Centre de compostage va bon train

La construction du nouveau Centre de compostage régional de 28 M$ va bon train sur le rang des Cinquante-Quatre, à Saint-Jean-sur-Richelieu. Ce sera la première usine avec maturation entièrement intérieure au Québec.

Elle pourra recevoir 50 000 tonnes de matières organiques en provenance non seulement des résidences, mais aussi des secteurs commercial, institutionnel et industriel de la MRC du Haut-Richelieu.

La mise en service est prévue au printemps.

Le ministre de l'Environnement Benoit Charette a visité le chantier hier.

Le préfet Réal Ryan a rappelé hier que la MRC et Compo-Haut-Richelieu travaille depuis 10 ans à ce projet pour réduire significativement les déchets enfouis.

«La MRC du Haut-Richelieu et Compo-Haut-Richelieu travaillent depuis 10 ans sur ce projet. La concrétisation du Centre de compostage régional est le fruit de la vision et du travail acharné de nombreux élus et de professionnels, ainsi que du gouvernement du Québec»

Réal Ryan, préfet de la MRC du Haut-Richelieu et maire de Noyan