SAINT-JEAN: le cinéma Guzzo de Saint-Jean rouvert le 8 février

Inauguré en grande pompe le 15 décembre, mais ouvert seulement quatre jours, le Cinéma Guzzo de Saint-Jean-sur-Richelieu accueillera de nouveau les cinéphiles, le 8 février au soir, comme les autres cinémas de l'entreprise. Son président Vincent Guzzo est soulagé, mais tape du pied en espérant qu'il n'y ait pas de nouvelle fermeture de l'économie.

Les salles seront à 50% de la capacité, il faudra le passeport vaccinal, mais c'est un enjeu plus facile à gérer par rapport aux salles de spectacles, de l'avis de son président.

Pour le consommateur, ça veut dire moins de variétés de films et certains films présentés dans deux salles, pour être certain de bien contrôler le nombre de personnes et en fonction de la demande.

Quant au cinéma de Saint-Jean-sur-Richelieu, Vincent Guzzo espère que cette fois sera la bonne après de multiples reports en raison d'enjeu d'approvisionnement lors de la construction.

C'est le premier au Québec, et peut-être au pays, avec des projecteurs 100% au laser, dont la luminosité est augmentée par rapport à ceux qui sont numériques.

Pour la réouverture, il faudra cependant oublier la salle IMAX, où les derniers travaux ne sont pas exécutés. Même chose pour la section arcades.

Il en a profité pour décocher quelques flèches vers le gouvernement.

M. Guzzo espère d'ailleurs que pour éviter d'autres fermetures, le gouvernement réinvestira massivement en santé pour créer des lits.