SAINT-JEAN: le cinéma Guzzo enfin ouvert

La longue pause entre la construction du dernier cinéma au Marché Central, à Montréal, il y a 16 ans, et celle du Méga-Plex s'explique par le fait que l'entreprise s'est concentrée sur le développement immobilier des terrains qu'elle possédait déjà.

De plus, les plans d'un complexe de divertissement à Sainte-Dorothé, à Laval, se sont retrouvés au milieu du scandale de l'administration Vaillancourt. Après de longues années de négociations, le projet a finalement été abandonné.

«C'est en passant par l'autoroute 35 pour me rendre au New Hampshire voir mes fils jouer au football que j'ai remarqué le terrain à Saint-Jean. Je me suis dit que l'emplacement était parfait pour y aménager un cinéma. Il a fallu deux ans de négociations avec le propriétaire du terrain avant qu'on annonce officiellement notre projet.»

Vincent Guzzo