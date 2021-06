SAINT-JEAN: Le conseiller Justin Bessette encore cité en déontologie municipale

À Saint-Jean-sur-Richelieu, le conseiller Justin Bessette, membre de l’Équipe Alain Laplante, est à nouveau cité pour manquements au code d'éthique et de déontologie par la Commission municipale du Québec.

Il aurait tenté d’influencer des fonctionnaires de la Ville à plusieurs reprises entre décembre et février et on lui reproche 4 manquements au Code d'éthique des élus

M. Bessette aurait notamment demandé de retirer un point à l'ordre du jour de la séance extraordinaire du 1er décembre, concernant le mandat à une firme d'avocat dans un dossier opposant la Ville au maire Alain Laplante «à défaut de quoi il poursuivrait la Ville, et ce, en contravention, avec l'article 6,2 du Code d'éthique des élus».

Des requêtes pour alarmes non fondées

Il aurait aussi tenté de faire annuler une facture à la suite d'une alarme d'incendie non fondée dans l'un de ses immeubles.

Selon la Commission municipale, «vers les mois de janvier 2021 et février 2021, il se serait prévalu de sa fonction pour tenter d'influencer la décision du Directeur général adjoint par intérim lorsqu'il a communiqué avec lui afin que la ville annule une facture du 18 décembre 2020 liée à des alarmes non fondées, en contravention à l'article 6,2 du Code d'éthique des élus».

Dans ce cas, le Code stipule qu'il est interdit à tout membre d'un conseil de se prévaloir de sa fonction pour tenter d'influencer la décision d'une autre personne pour favoriser ses intérêts personnels.

Le conseiller Justin Bessette avait déjà été suspendu durant 75 jours en 2017 pour des dossiers similaires.

Elle concerne l'interception policière d'un des employés de la ferme du conseiller le conseiller aurait aussi tenté de faire changer le jugement d'une inspection d'un de ses immeubles réalisée par le Service de sécurité incendie de la Ville en 2014.

En collaboration avec Catherine Vaillancourt, journaliste Noovo.Info