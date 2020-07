SAINT-JEAN: Le corps d'un homme est repêché dans le Canal-de-Chambly

Des pompiers et des plongeurs de Saint-Jean-sur-Richelieu s'affairaient depuis 10h10 ce matin à tenter de repêcher un corps dans la bande du Canal-de-Chambly. Le corps d'un «homme de plus de 50 ans» a finalement été repêché peu avant midi, selon le Service de police de Saint-Jean-sur-Richelieu.

C'est après un appel signalant qu'un homme pourrait avoir sombré au fond des eaux qui a d'abord mis la puce à l'oreille des agents, ce matin.

Selon l'agente Stéphanie Nolin, il est difficile d'établir s'il s'agit d'une noyade, d'un geste volontaire ou autre et le dossier est traité comme une «mort inconnue».

Vers 10h10, des plaisanciers sur une embarcation à moteur ont avisé Parcs Canada de la présence d'une dépouille qui flottait dans un endroit fréquenté.

Le poste de commandement a alors été déployé dans le centre-ville de Saint-Jean.

Rapidement, 7 autopatrouilles ont été dépêchées sur les lieux et 5 pompiers pour sortir le corps du Canal, à la hauteur des rues Richelieu et Saint-Charles.

Une enquête est en cours, le corps aurait été repêché peu avant midi. Il s'agirait d'un homme de plus de 50 ans et rien ne laisse croire qu'il serait lié à un dossier de disparition, pour l'instant.

La Sûreté du Québec a été appelée en assistance dans ce dossier. Dans les prochaines heures, on tentera d'en savoir davantage sur les causes et circonstances du drame.

Plus de détails à venir.