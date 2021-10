SAINT-JEAN: le directeur de police honoré avant sa retraite

Le directeur du Service de police de la Ville de Saint-Jean prendra sa retraite au début du mois de novembre. Pour remercier André Fortier, le lieutenant-gouverneur Michel Doyon lui a remis un certificat de reconnaissance de ses 10 ans passés à la tête de l'organisation et son dévouement pour les citoyens.

M. Fortier a été pris par surprise alors que la cérémonie de vendredi à l'hôtel de ville de Saint-Jean visait d'abord à souligner les 20 ans et les 30 ans de service d'une douzaine de policiers et de pompiers. Le lieutenant-gouverneur présidait l'événement.

La Médaille de la police pour services distingués a été créée en août 1983, dans le but de reconnaître les agents qui ont servi de manière exemplaire.

Médaille - 20 ans:

Barrette - 30 ans:

«C'est une fierté, c'est une belle marque de respect qu'on nous donne. On fait ce métier parce qu'on y croit vraiment, pour nos citoyens, nos amis et nos familles. C'est un travail qui est plus une vocation, on ne le fait pas à moitié.»

Agente Lana Dupont