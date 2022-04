SAINT-JEAN: le mode de gestion de l'aéroport dévoilé d'ici l'automne

Devant plus de 250 gens d'affaires du Haut-Richelieu ce midi, la mairesse de Saint-Jean-sur-Richelieu Andrée Bouchard s'est engagée à dévoiler d'ici l'automne le nouveau mode de gestion de l'aéroport, elle qui veut en faire un levier économique important.

La bonne nouvelle, c'est que Nav Canada annonçait l'an dernier le maintien de la tour de contrôle de l’aéroport de Saint-Jean, alors que la fin de ses opérations était prévue à la mi-2021, ce qui a mis fin à bien de l'incertitude.

Toujours en lien avec l'aéroport, Mme Bouchard s'est aussi engagée fermement à appuyer l'organisme économique Nex Dev dans ses démarches pour que Saint-Jean-sur-Richelieu soit désignée rapidement par le gouvernement comme zone d'innovation en sécurité publique et civile, un projet qui pourrait générer des retombées majeures.

En campagne, elle mentionnait que l'ajout d'un directeur à l'aéroport ferait en sorte d'ajouter un leadership en matière touristique et industriel, puisque l'infrastructure dispose d'un actif de 80 millions de dollars.

«Ce que je veux transmettre aux gens d'affaires, c'est que nous allons les accompagner, notre municipalité mérite d'être prospère, tout en maintenant un équilibre avec l'environnement. J'ai l'intention de confirmer le nouveau mode de gestion de l'aéroport avant l'automne 2022. Nous avons aussi une nouvelle directrice chez Nex-Dev: nous voulons l'assurer de notre collaboration pour obtenir une nouvelle zone d'innovation» La mairesse de Saint-Jean-sur-Richelieu Andrée Bouchard

Elle croit aussi qu'il existe des moyens pour rentabiliser le site tout en faisant en sorte de diminuer les nuisances liées au bruit, décriées depuis plusieurs années par les citoyens riverains.

Le dossier de la zone d'innovation

Le dossier de la zone d'innovation en sécurité civile aussi été abordé par la mairesse, puisqu'il est maintenant entre les mains du ministère de l'Économie depuis février 2021.

Les élus du Haut-Richelieu et le milieu économique fondent beaucoup d'espoir sur ce dossier qui pourrait générer plus de 200 millions de dollars en retombées directes, tout près de l'aéroport.

Nex Dev souhaite en faire un campus en sécurité publique et civile.

Si tous les projets se concrétisent, sur 15 ans, Nex Dev vise 45 nouveaux projets d'investissements et une hausse de 30% des emplois manufacturiers et plus de 1750 emplois directs.

Catherine Vaillancourt Noovo Info-Les convives étaient nombreux au diner de la Chambre de commerce avec la mairesse de Saint-Jean, Andrée Bouchard

3 sites pour du logement abordable

L'enjeu du logement est aussi un enjeu de premier plan pour attirer des nouvelles familles, puisque l'étalement urbain n'est plus une option selon Mme Bouchard.

Elle a aussi interpellé les élus du provincial et du fédéral pour créer du logement abordable, un élément-clé pour la relance économique et attirer des familles dans la onzième ville en importance au Québec.

Selon elle, trois sites potentiels sont dans la mire pour des projets locatifs mais il est tôt pour les identifier.

Avec la collaboration de Catherine Vaillancourt, journaliste Noovo.Info