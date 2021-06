SAINT-JEAN: Le pont Gouin de nouveau fermé dimanche et lundi

À Saint-Jean-sur-Richelieu, les travaux de pavage, de marquage et d'inspection se poursuivront dimanche et lundi sur le pont Gouin. Il sera toutefois ouvert samedi, précise le ministère des Transports. Ce n'est pas tout: il faudra aussi planifier vos déplacements lundi et mardi pour des travaux de pavage sur la 1ere rue.

Le pont sera fermée de 9 heures à 15 heures dimanche et lundi.

Seuls les piétons et les cyclistes sont admis.

Le pont était fermé depuis mercredi dernier, entre 9 et 15 heures pour permettre la réalisation des travaux de parachèvement du ministère des Transports.

Durant cette période, les automobilistes devront emprunter un détour via le pont Félix-Gabriel-Marchand et l’autoroute 35 et la Ville demande aux usagers de prendre leur mal en patience.

Dans la foulée de ces mêmes travaux au pont Gouin de dimanche et lundi et de revitalisation du Vieux-Saint-Jean, des travaux de pavage seront réalisés sur la 1ere rue entre la 5e et la 6 Avenue lundi et mardi.

Les équipes seront au travail de 9h à 15h.

Concrètement, la 1ere rue entre la 6e Avenue et la 5e Avenue sera fermée et une signalisation de détour sera mise en place.