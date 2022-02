SAINT-JEAN: le pont Gouin fermé la nuit en raison de travaux

Le pont Gouin qui relie le centre-ville de Saint-Jean-sur-Richelieu sera de nouveau fermé de nuit toute la semaine, et ce, jusqu'à samedi matin. Les automobilistes doivent faire le détour par le pont Felix-Gabriel-Marchand de l'autoroute 35. L'entrave ne touche pas les piétons ou les cyclistes.

Le chantier est en opération entre 20h et 6h jusqu'à vendredi. La dernière nuit, l'horaire sera plutôt de 22h et 7h.

Le ministère des Transports doit réinstaller les pièces du système de levage qui ont été retirées et réusinées dans les dernières semaines.

Les travaux ne pouvaient se faire pendant la période de navigation sur le canal de Chambly et il a été décidé de procéder la nuit pour minimiser les impacts sur les automobilistes.

D'autres entraves partielles sont à prévoir, mais plus tard au printemps pour finaliser les travaux.

Plus de 20 000 automobilistes circulent tous les jours sur le nouveau pont Gouin. Sa reconstruction a coûté plus de 126,3 M$, financés grâce à l'aide du provincial et du fédéral.