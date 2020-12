SAINT-JEAN: Le pont Gouin illuminé spécialement pour Noël

Vous l'avez peut-être remarqué mais le nouveau pont Gouin brille de tous ses feux depuis hier soir avec un éclairage typique, pour apporter un peu de féérie à l'approche des Fêtes. La Ville souhaite que l'éclairage festif se poursuive jusqu'au début de janvier.

Rappelons que vous pouvez toujours vous prononcer quant à la dénomination future de ce pont, dans une consultation en 2 étapes. Vous pouvez toujours soumettre vos suggestions sur le site de la Ville d'ici le 17 décembre.

D'ici là, la Ville a choisi le vert et le rouge pour une illumination qui débute 30 minutes avant le coucher du soleil et qui se termine vers 22h30. Il en sera ainsi jusqu'au début de janvier.

La porte-parole de la Ville Marie-Josée Parent indique que la Ville a privilégié un éclairage DEL, plus écoénergétique et alimenté en électricité alors que le vert et le rouge sont mis en valeur.

Par contre, la palette de couleurs est multicolore et l'on peut donc changer l'éclairage du tout au tout.

Il a fallu installer 345 lumières sur plusieurs sections comme la promenade, les poutres, les belvédères, les garde-corps du pont fixe et les mâts.

Jusqu'ici, le pont avait été illuminé aux couleurs de l'arc-en-ciel, rappelant le célèbre «Ca va bien aller»

Des activités pour les familles

En outre, Saint-Jean-sur-Richelieu a aussi dévoilé une programmation loisirs bonifiée pour cet hiver pour éviter une contamination à la COVID-19. Il ne sera donc pas possible de pratiquer le hockey en équipe en raison des consignes sanitaires.

Dès que la météo le permettra, la Ville ouvrira 22 patinoires extérieures en plus du sentier glacé du Centre-de-plein-air-Ronald-Beauregard.

Avec les travaux de Parcs Canada sur les infrastructures du Canal-de-Chambly, il sera impossible d’aménager une patinoire cet hiver à l’entrée de l’Île-Sainte-Thérèse.

Il sera possible d’enfiler ses patins au chaud, mais un nombre maximal de personnes sera admis dans les chalets, selon la superficie du lieu.

Seule la pratique individuelle et celle avec les membres d’une même cellule familiale seront permises.

Il sera aussi possible de glisser au parc Multisport Bleury ou au Parc Yvan-Roy mais avec un maximum de 50 personnes qui devront s'inscrire au préalable.

Du côté de la piscine du Complexe Claude-Raymond, l’offre pour les bains libres et les longueurs passe de 39 à 59 heures par semaine.