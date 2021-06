SAINT-JEAN: Le pont Gouin se drape de bleu, blanc, rouge

Les Johannais auront droit à tout un spectacle alors que le pont Gouin sera drapé de bleu, blanc et rouge ce soir et dimanche en appui au Canadiens de Montréal, en finale de conférence contre les Golden Knights à Montréal.

La série est à égalité 1-1 et les matchs sont diffusés ce soir et dimanche à 20 heures.

Ce n'est pas la première fois que la Ville de Saint-Jean en fait voir de toutes les couleurs aux citoyens: entre Noël et janvier, le pont avait été illuminée de vert, bleu et rouge. Les employés de la Ville avait alors installé 345 lumières sur plusieurs sections comme la promenade, les poutres, les belvédères, les garde-corps du pont fixe et les mâts.

Toutefois, la mauvaise nouvelle c'est qu'il y a de nouveau des entraves en fin de semaine, pour les automobilistes, de nuit.

Le ministère des Transports poursuit ses travaux de marquage et de structure ce soir, demain et dimanche, de minuit à 5 heures le matin.

Il faut donc faire le détour par le pont Félix-Gabriel Marchand ou l'autoroute 35, comme la semaine dernière.