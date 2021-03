SAINT-JEAN: Le procès en diffamation contre Justin Trudeau suspendu

A Saint-Jean, le procès pour diffamation et atteinte à la réputation de la Johannaise Diane Blain à l'endroit Justin Trudeau est mis sur pause pour une période indéterminée. La femme de 74 ans estime avoir avoir subi un important préjudice et réclame 90 000$ à Justin Trudeau, estimant qu'on brime sa liberté d'expression et qu'il s'agit d'humiliation.

Initialement le premier ministre devait témoigner aujourd'hui en visioconférence mais voilà que la juge Michele Monast a pris la demande de rejet de la défense en délibéré, hier.

C'est donc dire que la juge pourrait décider de ne pas entendre la version du premier ministre et mettre un terme à la poursuite ou, le cas échéant, poursuivre l'audition à une date qui n'est pas encore connue, toujours à Saint-Jean-sur-Richelieu.

Hier, les avocats de M. Trudeau, maîtres David Grossman et Samuel Lavoie ont fait valoir à la juge que la requête de Diane Blain relève de la «querelle politique» et qu'elle n'a aucun fondement juridique, selon QMI. Ils arguent que Mme Blain peut faire valoir ses idées ailleurs mais qu'elle ne peut le faire en mobilisant les ressources au tribunal.

Le 16 août 2018 lors d'un rassemblement militant à Sabrevois en Montérégie, Diane Blain demandait à M. Trudeau, «quand il allait rembourser au Québec les 146 millions pour prendre en charge les demandeurs d'asile». Elle référait entre autres aux migrants qui passent par le Chemin Roxham et franchissent la frontière pour demander asile au Québec.

M. Trudeau avait rétorqué que «cette intolérance face aux immigrants n'a pas sa place au Canada», devant l'insistance de celle-ci.

Elle a été filmée par un vidéaste et les images sont devenues virales sur le web, elle racontait en cour qu'un agent de la GRC l'a empoignée solidement par le bras et estime être stigmatisée par cette affaire.

L'avocat de Mme Blain estime que M. Trudeau a commis une faute, que sa cliente n'est pas raciste et qu'elle mérite réparation.