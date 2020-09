SAINT-JEAN: Le projet-pilote pour abaisser la vitesse à 40 km/h débute

Le projet pilote visant à introduire une limite de vitesse à 40 km/h dans deux secteurs de Saint-Jean-sur-Richelieu débute dans les prochains jours. Vous verrez donc une signalisation apparaître dans les quartiers «des Prés-Verts» (secteur Saint-Luc) et «Sacré-Cœur» (secteur Iberville).

Le conseil veut augmenter la sécurité dans les rues résidentielles de la Ville, réduire la vitesse dans ces quartiers et surtout, accroître le sentiment de sécurité des citoyens et utilisateurs.

Concrètement, la Ville prendra des relevés de vitesse pré et post implantation à l’aide d’équipements de comptage routier.

On doit aussi faire des obersvations «terrain» et toutes les données serviront à la Ville pour voir si on poursuit avec la démarche ou si cela peut s'appliquer à d'autres secteurs.

Il y aura aussi un sondage auprès des citoyens des deux quartiers concernés qui permettra d'évaluer les bénéfices et inconvénients du projet pilote.

Des secteurs bien définis

À Saint-Luc, le quartier du projet est défini par le quadrilatère formé des rues Moreau, Bourassa, Bernier et le boulevard Omer-Marcil.

Du côté Iberville, le quartier du projet est défini par le quadrilatère formé par la 1re Rue, la 15e avenue, le boulevard d’Iberville et le ruisseau Hazen.

Pour mener le projet pilote à bien, un protocole d’implantation a été déposé au conseil municipal le 14 juillet 2020 par le Comité d’orientation stratégique sur le transport actif, collectif et de circulation.

Il est formé de membres de la Direction générale, du Service des infrastructures et gestion des eaux (SIGE), du Service de police ainsi que du conseil municipal.