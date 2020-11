SAINT-JEAN: Les deux IGA du boulevard Saint-Luc changent de mains

Les deux supermarchés IGA du boulevard Saint-Luc, à Saint-Jean-sur-Richelieu, soit le IGA Marché Perreault & Gélinas et le IGA Extra Marché Perreault, changent de mains aujourd'hui.

Après 48 ans en affaires, dont 30 ans sous la bannière IGA, le marchand-propriétaire Alain Perreault se retire pour prendre plus de temps pour sa famille et pour lui.

C'est une autre figure bien connue des Johannais, Yan Gladu, copropriétaire du IGA Extra Famille Gladu sur le boulevard du Séminaire, qui acquiert les deux magasins pour plusieurs millions de dollars. Les deux hommes ont préféré ne pas dévoiler le montant exact de la transaction.

Alain Perreault reconnait que ç'a été une décision difficile à prendre. L'idée avait toutefois fait son chemin déjà en décembre 2019, mais la COVID-19 a retardé le processus.

« Étant donné que je n'ai pas de relève et qu'on était dû pour faire des rénovations dans les deux magasins, je ne me voyais pas, à 63 ans [me lancer là-dedans]. Je vais profiter et protéger mes avoirs, prendre un peu de bon temps pour moi et mon épouse. C'est toute ma vie, mais on était rendus là. On passe le flambeau. »

- Alain Perreault, marchand-propriétaire sortant