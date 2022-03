SAINT-JEAN: les pesticides interdits en juin sous peine d'amendes

C'est officiel: la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu a un nouveau règlement interdisant les pesticides à usage esthétique, qui entrera en vigueur le 1er juin prochain. Il comporte diverses sanctions pour les contrevenants: la Ville débute le travail de sensibilisation auprès des entrepreneurs et citoyens.

Un citoyen qui contreviendrait au règlement s'expose à des amendes allant de 200 $ à 1000 $ et de 1000$ à 2000$ pour une entreprise, selon des critères bien précis.

Il devra entre autres démontrer que l'infestation menace la santé des êtres vivants ou la sécurité des bâtiments.

A cette date, les herbicides, fongicides et insecticides seront interdits à l’extérieur des bâtiments.

L’emploi des biopesticides et des pesticides à faible impact reste autorisé, sans avoir besoin d’un permis.

Les terres agricoles, terrains de golf, corridors de transport et commerces de jardinerie ne sont pas visés par la nouvelle règlementation.

« La municipalité n’utilise plus de pesticides dans l’entretien de ses plates-bandes et espaces verts depuis plus d’une vingtaine d’années. Le résultat est bien visible dans les terre-pleins et parcs qui se colorent de pissenlits, de trèfles et autres petites plantes en été. Il est maintenant temps de changer notre regard et de modifier nos habitudes d’entretien»



Jessica Racine-Lehoux, conseillère municipale et présidente du Comité sur l’environnement,.