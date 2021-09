SAINT-JEAN: les pompiers combattent un important incendie

Les pompiers de Saint-Jean-sur-Richelieu combattent depuis 13 heures un important incendie de résidence, qui serait en voie de se propager à d'autres bâtiments sur la rue Saint-Jacques dans le quartier Notre-Dame-de-Lourde de Saint-Jean-sur-Richelieu.

On ignore s'il y a des blessés et la cause exacte.

Le service demande aussi aux automobilistes d'éviter la rue Saint-Jacques et les rues Lanoue et Antoine-Coupal, pour leur permettre de bien faire leur travail, puisque c'est une alarme généralisée.

Des évacuations ont été nécessaires depuis 13h30, après que le feu a débuté au 1209 rue Saint-Jacques, en plein quartier résidentiel, où l'on trouve des maisons de ville et jumelés neufs qui sont tous habités.

Les services incendie de La Prairie et de municipalités environnantes doivent aussi combattre l'élément destructeur, notamment puisqu'il y a un risque de propagation.

L'entraide d'autres services est aussi demandée, puisque le brasier n'est pas maitrisé.

Plus de détails à venir...

Eric Latour- Un épais panache de fumée s'échappe de la toiture de résidences sur la rue Saint-Jacques dans le quartier Notre-Dame-de-Lourde de Saint-Jean

Éric Latour: Un incendie de maisons de ville et unités de jumelés est en cours sur la rue Saint-Jacques depuis 13h30