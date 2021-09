SAINT-JEAN: Lysanne Richard plongera d'une montgolfière en septembre

La plongeuse de haut vol et athlète internationale Lysanne Richard tentera d'inscrire son nom au livre des records Guinness en sautant d'une montgolfière dans les eaux de la rivière Richelieu, cette fois en septembre. L'exploit a dû être reporté pendant l'International en raison des vents dominants et pour l'aspect sécurité.

Ce plongeon de plus de 25 mètres, l'équivalent d'un saut de 8 étages,a dû être reporté à quelques reprises en raison des vents et de l'aspect logistique.

Contrairement à une compétition internationale d'une plateforme fixe, la hauteur devient un défi, la vitesse des vents et le fait que les deux montgolfières sont en mouvement, ce qui est loin d'être aisé.

L'athlète affirme poursuivre son entrainement pour mener à bien son projet: des dates ont été ajoutées à l'agenda et elle assure que ça pourra se faire en septembre.

Elle et son collègue en plongeon Yves Milord se sont pratiqués à la mine désaffectée Flintkote de Thetford Mines

Lysanne Richard explique que rien ne doit être laissé au hasard en termes de sécurité puisque la force d'impact du plongeur à l'eau correspond à 23 fois son poids.

«Ça va se passer en septembre: je souhaite réaliser le record, je pense que ce sera juste quelque chose de plus important à célébrer! Malheureusement, les conditions météorologiques n'ont pas été au rendez-vous, aux dates prévues. Il fallait rapatrier l'équipe et la réunir à une date précise, nous sommes une trentaine. Chaque mètre que l'on prend, la vitesse à l'eau est exponentielle. Les vents poussaient vers les rives et il faut être parfaitement au centre quand on saute. »

Lysanne Richard, athlète et plongeuse de haut vol