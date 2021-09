SAINT-JEAN: Nouveau protocole de référence à l'Éclusier

Un nouveau protocole viendra en aide aux proches de personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale à Saint-Jean-sur-Richelieu. Lors d'un appel pour une situation de crise, les policiers vont ainsi pouvoir les référer systématiquement à l'organisme l'Éclusier du Haut-Richelieu.

La méthode est simple: si le Centre de crise et de prévention du suicide du Haut-Richelieu (CCPSHRR) n'est pas directement impliqué, les partenaires utilisent un formulaire afin de transmettre les coordonnées de l'entourage ainsi qu'un court portrait de la situation. L'Éclusier prend ensuite contact avec ces personnes.

«Les proches peuvent parfois être déstabilisés et souvent, ne savent pas quoi faire, comment faire pour aider, ou où s'adresser. En situation de crise, ils n'ont pas non plus le réflexe naturel de consulter. C'est important de leur faire prendre conscience que prendre soin de soi, c'est aussi une façon de bien prendre soin de l'autre.»

Il n'y aura aucun impact sur le travail des policiers, assure pour sa part le directeur du Service de police de Saint-Jean, André Fortier. Il s'agit d'officialiser et de standardiser ce qui se faisait déjà sur le terrain.

«Il y aura peu d'implication supplémentaire puisqu'on intervient déjà dans le cadre du Programme conjoint d'intervention 24/7 santé mentale avec le Centre de crise pour venir en aide à la personne qui souffre. Cette fois, on élargit, on veut prendre soin de l'entourage. La tâche des patrouilleurs ne sera pas alourdie parce qu'ils vont parler aux intervenants du CCPSHRR qui font l'évaluation sur le niveau de dangerosité, ça se fait généralement à l'intérieur de 20 minutes. Il n'y a aucune bureaucratie additionnelle et on n'en voulait pas.»

André Fortier, directeur du Service de police de Saint-Jean-sur-Richelieu