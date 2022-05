SAINT-JEAN: opération séduction pour attirer les nouveaux arrivants

Saint-Jean-sur-Richelieu est en mode séduction pour attirer les nouveaux arrivants. Afin de les inciter à s'y installer, y travailler ou y étudier, des représentants de la Ville et une délégation de partenaires socioéconomiques participent au Salon de l'immigration et de l'intégration au Québec qui se déroule aujourd'hui et demain au Palais des congrès de Montréal.

Il s'agit d'une première participation pour la région à ce seul évènement grand public destiné entièrement aux personnes immigrantes. On y retrouve plus de 250 exposants et près de 10 000 visiteurs devraient passer pour s’outiller en vue de faciliter leur intégration et leur recherche d’emploi en sol québécois.

Ce sont principalement des personnes désirant en savoir davantage notamment sur les possibilités d’emploi et d’études, mais aussi sur les ressources d’aide à l’installation, ainsi que les démarches en reconnaissance des compétences.

Avantageusement situé à proximité de Montréal, fort de ses nombreux atouts et d’une excellente qualité de vie, le Haut-Richelieu recèle un grand potentiel d’attractivité pour les travailleurs et visiteurs.

Cette initiative représente donc une belle opportunité de se faire connaître, d’augmenter le rayonnement de la région et de contribuer à son essor.