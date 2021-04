SAINT-JEAN: Pas de nouveau mandat pour Yvan Berthelot en raison du climat politique

Conseiller municipal depuis près de 23 ans dans le district 9 de Saint-Jean-sur-Richelieu, Yvan Berthelot ne sollicite pas de nouveau mandat aux prochaines élections de novembre 2021. Il dit avoir d'autres projets en tête et dénonce le ton acrimonieux au conseil pour expliquer son départ.

Élu une première fois en 1998, les citoyens des secteurs Notre-Dame-Auxiliatrice et Saintt-Gérard lui ont réitéré leur confiance à 5 reprises.

S'il est particulièrement fier du cadre financier qu'il a mis en place à la Ville, la présidence des fêtes du 350e et des investissements de dizaine de millions en infrastructures, il explique qu'il était temps pour lui de passer à autre chose.

M. Berthelot ne cache pas que depuis le dernier mandat, le climat politique à l'hôtel de ville s'est grandement détérioré

Les propos vexants, diffamatoires et inappropriés qu'il dit avoir reçu de collègues ont été pris en compte dans sa démarche.

«J'ai d'autres défis que je veux relever, j'ai des projets importants. Dans le dernier mandat, j'ai été victime de propos diffamatoires et vexants, encouragés par certains élus. Ce n'est pas une dynamique qui est intéressante au conseil: les 20 années précédentes, j'ai eu du plaisir à travailler avec les maires, avec les élus et les administrateurs. Si je ne suis pas motivé à donner 100% et plus, je pense qu'il est préférable que je me retire. Je remercie toutefois les citoyens pour leur confiance pour toutes ces années: 23 ans d'implication c'est beaucoup et j'y ai mis mon coeur. Je vais toujours avoir une oreille attentive pour les gens du quartier»

Yvan Berthelot, conseiller municipal Notre-Dame-Auxiliatrice et Saint-Gérard.