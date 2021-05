SAINT-JEAN: Pour ou contre une limite de 40km/h dans 2 quartiers?

La Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu veut connaître vos observations et commentaires en vue d'implanter une limite de vitesse de 40km-h dans 2 secteurs résidentiels de la Ville. Un projet pilote est en cours depuis l’automne dans les secteurs des Prés Verts et Sacré-Coeur, du secteur Iberville et la parole est maintenant aux citoyens.

La Ville souhaite accroître la sécurité dans ces rues et favoriser une meilleure cohabitation avec les piétons et cyclistes et prendre une décision éclairée sur le sujet.

À Saint-Luc, le quartier du projet est défini par le quadrilatère formé des rues Moreau, Bourassa, Bernier et le boulevard Omer-Marcil.

Du côté Iberville, le quartier du projet est défini par le quadrilatère formé par la 1re Rue, la 15e avenue, le boulevard d’Iberville et le ruisseau Hazen.

Des relevés de la vitesse «pré implantation» et «post implantation» ont été déjà recueillis.

Les résidents des secteurs concernés sont d'ailleurs à remplir un court sondage en ligne jusqu’au 24 mai sur le site de la Ville en suivant ce lien.

4000 résidents ont déjà reçu une invitation postale, au début du mois de mai.

Les commentaires recueillis viendront compléter l’analyse et seront pris en compte dans la rédaction du rapport final.

Si c'est concluant, la limite de vitesse serait alors abaissée dans les rues résidentielles après une décision officielle du conseil.