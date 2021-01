SAINT-JEAN: Premier candidat dans le district 5 pour l'Équipe Andrée Bouchard

Les équipes d'Alain Laplante et d'Andrée Bouchard s'activent à Saint-Jean-sur-Richelieu en vue des élections municipales de 2021. L'Équipe Andrée Bouchard présente un premier candidat au poste de conseiller en vue de novembre 2021: Sébastien Gaudette au district 5 regroupant Saint-Edmond et Saint-Lucien.

Dans les dernière semaines, l'Équipe Alain Laplante présentait deux candidatures: celle de Julie Messier qui brigue les suffrages pour une troisième fois au district 7 (L'Acadie et Saint-Luc) et celle de Pierre Boudreau dans le district 6, couvrant les secteurs de NDL et Saint-Gerard Ouest.

M. Boudreau, qui a été commissaire scolaire pendant 32 ans, souhaite sécuriser le secteur de l'école Notre-Dame-de-Lourdes et et offrir une vision de l'urbanisme qu'il juge cohérente et harmonieuse.

Dans le cas de Sébastien Gaudette, le poste qu'il vise est actuellement occupé par Francois Auger dans le secteur et il vise notamment s'attaquer à l'épineux dossier du bruit à l'Aeroport de Saint-Jean-sur-Richelieu.

Il rejoint donc l'équipe d'Andrée Bouchard qui confirmait ses intentions à la mairie, le 11 novembre dernier .

Titulaire d'une maîtrise en administration publique, il a été conseiller en ressources humaines au CISSS Montérégie-Est et est gestionnaire en santé depuis une vingtaine d'années.

Sébastien Gaudette a aussi travaillé comme attaché politique dans la circonscription d'Iberville, est aussi copropriétaire du Dek Hockey Saint-Jean-sur-Richelieu et a été président du conseil d'administration du Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu.

La croissance des quartiers Saint-Edmond et Saint-Lucien et les enjeux de circulation sur le boulevard du Séminaire sont quelques unes de ses priorités

«C'est l'envie de servir avec Mme Bouchard qui m'amène en politique, j'avais de l'intérêt à faire le saut depuis plusieurs années mais Andrée Bouchard m'a convaincue avant les Fêtes. Quant, aux enjeux, il y a tout le dossier de l'Aéroport, les mesures d'atténuation: nous devrons regarder l'avenir de ce site-là. Est-ce qu'on maintient l'Aéroport ou si on passe à autre chose? Il y a des enjeux de circulation sur le boulevard du Séminaire, notamment près du Cégep. De plus, le changement de génération et les aînés qui quittent font en sorte qu'il faut être attractif auprès des nouvelles familles avec une mise à niveau des parcs, des rues et des infrastructures» Sébastien Gaudette, candidat district 5 Saint-Jean-sur-Richelieu

M. Gaudette entend aussi présenter un leadership rassembleur pour faire échec au climat de confrontation qui prévaut.