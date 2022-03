Saint-Jean songe à établir un centre de congrès

Saint-Jean-sur-Richelieu pourrait avoir un centre de congrès. La Ville va procéder à une étude sur le développement du tourisme d'affaires pour évaluer les retombées potentielles.

Il s'agirait d'un complément au tourisme d'agrément afin d'assurer la prospérité économique de la région.

Cette décision du conseil municipal fait suite à l'analyse Diagnostic en tourisme d’affaires - Pôle Rivière Richelieu, menée pour le compte de Tourisme Montérégie, qui fait état des opportunités sur son territoire.

«Le tourisme de réunion et de congrès a la capacité de positionner la Ville comme un acteur clé dans son développement économique. Le ralentissement temporaire de ce secteur causé par la pandémie constitue un moment idéal pour évaluer les opportunités pour nous, spécifiques à ce secteur appelé à rebondir. Cette démarche apparaît particulièrement pertinente pour le conseil municipal, lequel demeure à l’affût des occasions pour assurer la prospérité économique et le développement social, environnemental, culturel et patrimonial de Saint-Jean-sur-Richelieu.»

Andrée Bouchard, mairesse de Saint-Jean-sur-Richelieu