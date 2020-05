SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU: Avis d'ébullition d'eau dans Saint-Eugène

Il est également recommandé d'utiliser une débarbouillette pour laver les bébés et les jeunes enfants pour éviter qu'ils ne boivent de l'eau par inadvertance.

Les travaux publics s'affairent à réparer le tout le plus rapidement possible pour la santé de la population.

Résidents du quartier Saint-Eugène à Saint-Jean-sur-Richelieu, vous devez faire bouillir votre eau dès aujourd'hui jusqu'à nouvel ordre avant de la consommer. Ça touche les résidences de la rue Towner et au sud de cette dernière jusqu'à la rue Belvédère.

Comment s'inscrire au système automatisé?



Tous les résidents et toutes les entreprises et organisations publiques ou privées peuvent s’inscrire au système automatisé de messages afin de recevoir, lorsque la situation le requiert, un appel téléphonique en cas d’avis d’ébullition ou autre mesure d'urgence.



Pour s’inscrire, pour valider ses informations ou même pour ajouter un autre numéro de téléphone : www.sjsr.ca/urgent

Pour plus d’infos : 450 357-2098, poste 2098