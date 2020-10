Saint-Jean-sur-Richelieu demande un financement équitable de la police

De plus en plus de villes desservies par un corps de police municipal interpellent le gouvernement pour un financement juste et équitable des services policiers dans la province. C'est le cas de Saint-Jean-sur-Richelieu. La même demande a été faite par la Fédération des policiers municipaux il y a un an, en vain.

Il faut savoir que les villes desservies par un service local le paient à 100%, tandis que les villes qui ont le service de la Sûreté du Québec sont subventionnées à 50% par le gouvernement. C'est donc dire que les citoyens qui ont un corps de police municipal paient pour le leur, en plus de payer pour celui des villes desservies par la SQ à travers leurs taxes.

Mardi, les élus de Saint-Jean-sur-Richelieu ont adopté à l'unanimité une résolution demandant aux ministères de la Sécurité publique et des Affaires municipales de revoir ces dispositions.

Le vice-président de la Fraternité des policiers de Saint-Jean-sur-Richelieu, qui compte 140 agents, déplore l'iniquité qui persiste depuis des années.

« Nous, on ne pense pas que le choix d'aller vers un service municipal ou vers la Sûreté du Québec devrait avoir cette contrainte financière là. Les services de proximité et la rapidité de service qu'apporte un service municipal sont ce que certaines municipalités désirent avoir et ont besoin d'avoir. » - David Morin-Gagnon, vice-président

À Saint-Jean-sur-Richelieu, le service a coûté 23 millions de dollars en 2017, selon des données dévoilées par la Fédération des policiers municipaux du Québec l'an dernier. La facture aurait pu être réduite de moitié avec la subvention du gouvernement.Québec devrait investir 788 millions de dollars pour mettre fin à l'iniquité.

D'autres villes comme Longueuil, Sainte-Jérôme, Saguenay et Granby, qui ont des corps policiers municipaux, ont également interpellé le gouvernement de diverses façons pour avoir un financement plus équitable, par résolution ou par lettre, dans les dernières semaines.

Les travaux sur le livre vert sur l’avenir des services policiers se poursuivent et Québec ne se prononcera pas avant la fin de ceux-ci.

Les corps policiers municipaux sont présents dans 30 villes de la province et desservent 5,5 millions de personnes, soit les deux tiers de la population.