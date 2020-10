Saint-Jean-sur-Richelieu: important développement immobilier à Saint-Luc

Saint-Jean-sur-Richelieu tiendra une séance d’information publique virtuelle le 11 novembre, à 19 h, concernant un développement résidentiel au 371 boulevard Saint-Luc. Le projet est chapeauté par les Entreprises Luc Poirier.

Pour permettre la concrétisation du projet, la Ville vise plus précisément le prolongement des rues des Fortifications et des Échevins.

L'homme d'affaires et promoteur Luc Poirier est bien connu pour certains projets immobiliers comme Evo Quartier à Sorel-Tracy, le projet Acti-Cité de La Prairie sur le site de l'ancienne briquetterie Meridian ou le Eau Boisé de Varennes.

En 2019, le promoteur a acquis un imposant terrain de 1,4 millions de pieds carrés dans le but de créer entre 200 et 400 unités, selon nos informations. Il doit présenter ce projet en virtuel et il vise à harmoniser le développement du quartier en reliant deux secteurs résidentiels.

Du côté de la Ville, on se fait avare de commentaires en souhaitant d'abord présenter aux citoyens le projet et les étapes qui suivront. La documentation présentée sera disponible sur le site web de la Ville jusqu’au 27 novembre prochain.

Les citoyens qui le souhaitent pourront faire part de leurs commentaires par écrit jusqu’à cette date sur le site web de la Ville.

En cliquant sur ce lien, vous pouvez également vous inscrire à la séance d’information publique du 11 novembre prochain, prévue à 19h sur Zoom.