SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU: Recherché pour le vol d'une moto Spyder

Le Service de police de Saint-Jean-sur-Richelieu est présentement à la recherche d'un individu qui a commis une introduction par effraction et un vol de moto Can Am Spyder. Il incite d'ailleurs la population à éviter de laisser les portes déverrouillées et à se montrer vigilante.

Le vol a eu lieu le 21 septembre 2020, vers 6h40, dans une résidence du secteur de la rue Notre-Dame.

Un homme d'environ 25 ans aurait forcé la porte d'un garage pour ensuite voler la moto Spyder. Il semble que les occupants ou les voisins n'aient pas été témoins du vol.

L'homme se déplaçait à vélo pour s'y rendre. Il a les cheveux courts noirs et portait des vêtements noirs.

On peut le voir sur la photo ci-jointe.

Si vous disposez d'information dans ce dossier, veuillez communiquer avec le sergent-détective Gamache au 450 359-9222, poste 2584 ou sur la ligne Anti-crime au 450 357-2000