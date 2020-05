SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU: Stationnement gratuit en ville pour 4 mois

Bonne nouvelle pour les citoyens et commerçants de Saint-Jean-sur-Richelieu en ces temps plus difficiles. Il sera possible de se stationner gratuitement sur l'ensemble du territoire, du 19 juin au 12 octobre.

Ça s'applique à tous les stationnements municipaux, ainsi qu'à tous les espaces de stationnements dans les rues où des compteurs ou horodateurs sont installés. En conséquence, aucune vignette ne sera requise durant cette période.

Le maire suppléant, Yvan Berthelot, croit que ça donnera un répit à la population pour qui les finances sont plus serrées ces temps-ci avec la pandémie. Cette mesure sera assurément appréciée également des commerçants du centre-ville.

« Ils ne sont pas gâtés. Il y a des travaux qui s'en viennent également, il y a eu les travaux du pont Gouin, alors c'est sur qu'on veut mettre tous les moyens possibles pour les aider et le stationnement gratuit est une des mesures. Dès la semaine prochaine, on va annoncer l'aménagement de places publiques respectant la distanciation sociale pour justement permettre aux marchants d'envahir l'espace public, pour qu'ils puissent faire de bonnes affaires. » - Yvan Berthelot, maire suppléant de Saint-Jean-sur-Richelieu

Parmi les projets d'aménagement prévus, il y a ceux de la Place Publique, du parc des Éclusiers et de la rue Richelieu. La rue Champlain serait aussi transformée en piste cyclable à partir de Loyola, en gardant une seule voie de circulation vers le sud, pour que les gens puissent se déployer plus facilement vers le Vieux-Saint-Jean. Plusieurs partenaires sont impliqués dans ce projet.

De son côté, la Société de développement du Vieux-Saint-Jean planche sur l'aménagement d'une oasis urbaine en plein coeur du centre-ville, avec la mise en place de décors colorés ou d'espaces repos.