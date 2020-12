SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU: Un nouveau nom recherché pour le pont Gouin

Le temps est venu de choisir un nom plus représentatif pour le nouveau pont Gouin, à Saint-Jean-sur-Richelieu. Les Johannaises et Johannais seront partie prenante du processus toponymique dans le cadre d'une d'une consultation virtuelle lancée aujourd'hui.

La Ville souhaite faire du nouveau pont, élément architectural important au centre-ville, un nouveau symbole identitaire pour Saint-Jean-sur-Richelieu. L'ancien pont Gouin, construit en 1915 pour relier le Vieux-Saint-Jean et le Vieux-Iberville, avait été nommé en l'honneur de Joseph-Alfred-Lomer Gouin, qui était le premier ministre du Québec à l'époque.

Le nom du nouvel élément architectural pourrait, par exemple, valoriser un atout municipal, patrimonial ou culturel important ou une personnalité marquante de l'histoire johannaise. Si désiré, la communauté pourra aussi choisir de conserver l'appellation Gouin.

Les citoyens seront d'abord appelés à déterminer les critères qui orienteront les noms proposés. Ils pourront aussi soumettre leurs suggestions d'ici au 17 décembre sur le site web de la Ville

Le maire, Alain Laplante, avait déjà mentionné son intention de renommer l'infrastructure lors de sa mise en service l'automne dernier. Il invite maintenant la population à faire preuve de créativité. Le nom gagnant sera soumis à la Commission de toponymie du Québec, un processus qui peut prendre plusieurs mois.

« On est très fier de cette infrastructure-là, c'est un élément distinctif pour notre municipalité. C'est important de profiter de ce moment-là pour trouver un nom qui va avoir un certain sens pour la population. Peut-être qu'on décidera de garder le pont Gouin. L'idée, c'est d'annoncer ce nouveau nom-là avec l'inauguration du pont et la fin des travaux, prévus en juillet l'année prochaine. » - Alain Laplante, maire de Saint-Jean-sur-Richelieu

Déjà plus de 55 idées ont été reçues et la liste sera bonifiée. À la fin janvier, la population pourra voter pour son coup de coeur parmi des choix sélectionnés au préalable par le comité toponymique de la Ville.

LA FIN DU CHANTIER À L'ÉTÉ 2021

Les travaux qu'il reste à faire aux abords du pont sont sur pause pour l'hiver. La phase finale reprendra au printemps avec notamment l’aménagement des parcs Léo-Dugas et Wilfrid-Laurier, l’asphaltage final de la 1re Rue, de la 5e Avenue ainsi que des approches du pont.

Cyclistes et piétons pourront enfin emprunter dès l'été prochain la piste cyclable et le trottoir sud. L'entrepreneur doit d'abord terminer la construction des rampes d'accès sur la rue du Quai et sur la jetée du canal de Chambly, en plus de finaliser l'aménagement paysager autant dans le Vieux-Iberville que dans le Vieux-Saint-Jean.

Il reste aussi des interventions à faire sur la structure mobile, qui a connu des ratées depuis l'automne.

La démolition de l'ancienne structure, située au sud de la nouvelle, s'est terminée le 4 novembre dernier. Les travaux auront duré un an.

Le projet global est évalué à 126 millions de dollars.

Audrey Folliot, Bell Média. Le pont Gouin presque terminé, le 10 octobre 2019.