Saint-Jean-sur-Richelieu veut toujours planter 50 000 arbres en 10 ans

Bonne nouvelle pour l'environnement: la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu vient tout juste de signer une entente avec Desjardins pour poursuivre ses efforts de reverdissement de plusieurs espaces en milieu urbain.

L'objectif du Plan de conservation des milieux naturels de Saint-Jean-sur-Richelieu est clair: planter 50 000 arbres en 10 ans avec l'aide d'entreprises, de citoyens et de résidents.

On parle ici de verdissement urbain, c'est-à-dire d'augmenter significativement le couvert végétal d'une ville pour améliorer la qualité de vie des citoyens et atteindre des cibles gouvernementales.

Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Un sérieux coup de pouce financier de Desjardins pour végétaliser les espaces urbains

Le conseil vient d'obtenir un sérieux coup de pouce avec la Caisse Desjardins du Haut-Richelieu qui investit 50 000$ pour contribuer à la suite du projet.

Les sites visés appartiennent au ministère des Transports: l'un est situé dans le secteur Iberville, à l'angle du boulevard Croisetière et de la route 104 et l'autre est à la sortie du boulevard du Séminaire Nord, à l'angle de la rue MacDonald.

Le COVABAR, organisme de bassin versant, sera chargé de la plantation et de l'entretien des arbres pour 2 ans.

Le maire Alain Laplante reconnaît que 54% de l'objectif est actuellement atteint (27 000 arbres à ce jour), mais que les efforts de végétalisation se poursuivront cette année, dépendamment des contretemps liés la crise de la COVID-19.

« À Saint-Jean-sur-Richelieu, il ne nous reste que très peu de milieux naturels et nous nous efforcons à planter le maximum d'arbres possible. Ce nouveau partenariat nous permet un autre bon pas dans la bonne direction pour permettre qu'il y ait plus d'arbres et de milieux naturels et ainsi atteindre 50 000 arbres en 10 ans. Nous pensons que c'est réaliste. »

- Alain Laplante, maire de Saint-Jean-sur-Richelieu