Saint-Jean: suspect recherché pour un important vol à l'étalage

L'aide du public est sollicitée afin de pouvoir mettre la main au collet d'un individu qui a fait un important vol à l'étalage le 2 octobre, à Saint-Jean-sur-Richelieu. Vers 13h30, l'homme se serait emparé de marchandises totalisant 4 500$ au Walmart du boulevard Omer-Marcil.

Le suspect âgé entre 35 et 45 ans a la peau blanche, mesure environ 1,70 m (5' 5") et pèse 80 kg (175 lb). Il a les yeux bruns ainsi que les cheveux foncés avec un début de calvitie et légèrement grisonnants sur les côtés.

Un complice l'attendait à l'extérieur dans une voiture qui pourrait correspondre à une Hyundai Elantra des années 2010 de couleur brun/beige, avec un enjoliveur manquant du côté passager arrière.

Toute information pouvant aider à faire avancer l'enquête peut être transmise au sergent-détective Champagne au 450 359-9222, poste 2562 ou sur la ligne anonyme Anti-crime au 450 357-2000.